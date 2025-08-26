«Ahora vienen todas las consecuencias»: Latife Soto predice complejo panorama para Karol Lucero y advierte por mujer que «lo va a destronar»
Latife Soto tiró sus cartas y lanzó diversas predicciones sobre el futuro de Karol Lucero, quien ha estado en el centro de atención.
Recientemente, la popular tarotista nacional, Latife Soto, se refirió al polémico caso de Karol Lucero, quien le fue infiel a su esposa Fran Virgilio y ha estado en el centro de atención.
En el programa digital que comparte con José Antonio Neme, la guía espiritual tiró sus cartas e indicó que el influencer padecería una enfermedad que si no se la trata le podría costar su matrimonio.
Latife Soto lanza sus predicciones sobre Karol Lucero
Según indicó la tarotista, Karol Lucero tendría un insaciable apetito sexual. «Está enfermito de esas cosas. Se han visto otros casos. No se puede controlar. Son así, narcisos, lujuriosos, no se puede controlar y eso es una adicción», mencionó.
En este sentido, Latife Soto señaló que «esto requiere un tratamiento psiquiátrico. Es lo típico de los narcisos, que tienen a su señora, la catedral, y ahí están todas las otras iglesias. Y ahora vienen todas las consecuencias».
Además, la brujita advirtió que «hay una mujer que está como de justiciera por la vida, quien lo va a destronar. Hay una mujer con muchas ganas de vengarse de él, y esa mujer va a mostrar muchas cosas más, muchas pruebas que tiene».
En este contexto, Latife Soto indicó que «al Karol le toca esta semana pesadito, de nuevo. Acuérdense, van a mostrar cosas, porque hay una mujer con una venganza contra él».
Con respecto a la posibilidad de que el exchico Yingo y Fran Virigilio retomen su relación, la tarotista expresó: «Si él hace un buen tratamiento, su señora también lo tomaría y ahí podrían arreglar, pero ella está muy preocupada por si hay una guagua».
