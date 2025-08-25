Reconocido actor, galán de teleseries en el nuevo confirmado del próximo reality de Mega, El Internado: «Voy totalmente con las ganas de ganar»

Durante la jornada de este lunes, se confirmó al cuarto participante de El Internado, el nuevo reality de Mega, el que será estrenado próximamente.

Se trata ni más ni menos que de un recocido actor nacional que se ha lucido como galán de televisión, cine y teatro. Hablamos de Etienne Bobenrieth.

El intérprete cuenta con una carrera de más de diez años en la pantalla chica. Vale señalar que la ha dado vida a populares personajes de teleseries de Mega como a Santiago García Rossi de «Pobre Novio».

Y ahora, el actor asumirá un nuevo desafío, ya que será parte del reality de cocina que está preparando Mega.

Las palabras del actor Etienne Bobenrieth por su ingreso al próximo reality de Mega

El actor de Mega se refirió a cómo quiere vivir su primera experiencia en un reality.

«Estoy muy acostumbrado a vivir con gente. Prefiero sacar lo mejor de las personas, en vez de lo peor de ellas. Ojalá hacer reír a los demás», señaló.

No obstante, indicó que espera honestidad de sus compañeros y que «voy totalmente con las ganas de ganar».

Con respecto al desafío de cocinar en condiciones extremas, Etienne Bobenrieth indicó: «Lo que más me atrajo del proyecto tiene que ver con el tema de la cocina. Eso me motiva mucho porque me gusta ir perfeccionando».

Además, el recién confirmado para el reality de Mega indicó que siente que la gastronomía «es un acto de amor. Siento que se completa la cocina cuando tú le entregas ese cariño y dedicación mientras otra persona come de su plato».

Vale señalar que anteriormente, ya se había confirmado la participación de Di Mondo, Daniella Campos y Maluco para El Internado.

En total, el reality de cocina de Mega contará con 18 participantes, los que convivirán en un encierro de convivencia extrema. Además, su permanencia dependerá de superar pruebas físicas y de cocina. De este modo, tendrán que ingeniárselas para producir sus preparaciones.

Vale señalar que El Internado será conducido por Tonka Tomicic y Yann Yvin.