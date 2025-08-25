Lluvia en la Región Metropolitana: Iván Torres adelanta el día de agosto, en el que se podrían presentar precipitaciones en Santiago Durante la mañana de este lunes, el meteorólogo de TVN reveló el panorama climático que se espera para la capital del país ¿Vuelve la lluvia en la Región Metropolitana? Revisa a continuación las palabras del especialista.