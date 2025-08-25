¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Alejandro Sepúlveda sorprende tras adelantar cómo estará el tiempo en Santiago durante los próximos días
¿Lluvia en la Región Metropolitana? Durante la mañana de este lunes, el periodista especializado en meteorología adelantó cómo estará el tiempo durante los próximos días en la capital. Revisa las palabras del especialista.
También te podría interesar: Restricción vehicular 2025: Estos son los vehículos que no podrán circular este lunes 25 de agosto en Santiago
- "Vino a pegarme encargada por él": DJ con la que Karol Lucero fue infiel sufrió golpiza en disco y apunta contra el animador
- "Fuiste una guerrera y ahora estás con Dios": Humorista que estuvo en el Festival de Viña confirma muerte de su madre
- Weekend Family, la primera fonda gamer: Fecha, lugar y entradas