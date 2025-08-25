«Fuiste una guerrera y ahora estás con Dios»: Humorista que estuvo en el Festival de Viña confirma muerte de su madre

Durante este fin de semana, un popular comediante nacional sufrió una lamentable pérdida familiar. Estamos hablando de Christian Henríquez, quien es conocido por su participación en Morandé con Compañía, su presentación en el Festival de Viña y personajes como Ruperto y Rupertina.

A través de sus redes sociales, el humorista dio a conocer la partida de su madre y compartió unas sentidas palabras de despedida.

Muere madre de Christian Henríquez

Mediante una historia en su cuenta de Instagram, el comediante compartió una fotografía de su madre, la que acompañó con un sincero mensaje, en el que se desahogó y se despidió.

«Ya no hay más inyecciones, ya no más pastillas, exámenes, no más sufrimiento», comenzó señalando el hombre detrás de Ruperto.

Además, agregó: «Madre mía, lo diste todo y más. Estoy roto por dentro, pero orgulloso de ti».

En este sentido, el exintegrante de Morandé con Compañía destacó la fortaleza de su progenitora. Asimismo, dio a entender que estuvo lidiando con una enfermedad.

«Fuiste una guerrera y ahora estás con Dios. Hasta siempre, amor eterno», expresó Christian Henríquez.

Luego, el comediante compartió otra historia, en la que se ven unos globos de despedida y la fecha de nacimiento y de deceso de su madre.

Por otro lado, es importante señalar que en abril de este año, Christian Henríquez volvió a aparecer en televisión después de un tiempo. En dicha oportunidad se presentó en Detrás del Muro con su personaje Rupertina.

En tanto, en 2006, el comediante dijo presente en el Festival de Viña. Instancia en la que lo hizo como Ruperto, donde marcó 74,2 puntos de rating.