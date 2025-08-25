Festival de Viña del Mar 2026: Filtran a los tres primeros artistas que estarían que encenderían la Quinta Vergara

Todavía faltan meses para que se lleve a cabo el tan esperado Festival de Viña del Mar 2026. Sin embargo, ya han comenzado a circular rumores con respecto a los artistas que podrían presentarse en el certamen.

En este sentido, en el episodio de Primer Plano de este domingo, la periodista Cecilia Gutiérrez dio a conocer el nombre de tres artistas que estarían confirmados para el evento.

Cecilia Gutiérrez revela que tres artistas estarían listos para el Festival de Viña 2026

Uno de los supuestos confirmados sería ni más ni menos que Juan Luis Guerra, quien se presentó por última vez hace 13 años en el Festival de Viña.

El cantante ha estado en cuatro oportunidades en el certamen y la última vez fue el 2012, cuando subió al escenario cerca las 03:00 horas.

Por otro lado, el segundo confirmado sería una exitosa banda que se presentaría por primera vez en el Festival de Viña del Mar.

Estamos hablando ni más ni menos que Ke Personajes, agrupación que tuvo un exitoso paso durante este año en el Festival del Huaso de Olmué.

En tanto, de acuerdo a lo informado por Cecilia Gutiérrez, el otro confirmado sería un popular artista que es muy querido en nuestro país y que hace un tiempo anunció su retiro.

Se trata de Daddy Yankee, quien también estaría en negociaciones. De este modo, llegaría por primera vez en el Festival de Viña.

Recordemos que el puertorriqueño se presentó en las ediciones del 2006, 2009 y 2013.

Es importan señalar que el Festival de Viña de Mar 2026 se realizará desde el domingo 22 hasta el viernes 27 de febrero del próximo año.

También te podría interesar: «Hay una carencia del reggaetón de la mata»: Kennat y SINAKA explicaron en VAC por qué hacen reggaetón ‘Old School