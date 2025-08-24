«Hay una carencia del reggaetón de la mata»: Kennat y SINAKA explicaron en VAC por qué hacen reggaetón ‘Old School’

Kennat y SINAKA son 2 de los artistas revelación de este año en el género urbano. Ambos vienen ganando popularidad y trabajando por separado, con álbumes y proyectos, pero también sacando temas en conjunto, como «Ke Ke«, tema que los lanzó finalmente a la fama.

Incluso, fueron parte del último álbum de Kidd Voodoo, «Satirología (Deluxe Edition)» , con «Ke Ke Remix«, junto a Pablo Chill-e y Jory Boy. Ambos han pegado fuerte en la escena con su flow de reggaetón old school, pero mezclado con la explosividad del género actual.

Kennat y SINAKA explicaron en VAC por qué hacen reggaetón ‘Old School’

Kennat y SINAKA fueron los últimos invitados al podcast Vamo a Calmarno, de nuestros locutores, Roberto Roosinelli y Jaime Proox. En el capítulo, aprovecharon para conversar de su ascenso, sus inicios, sus próximos proyectos, y hasta para cantar en vivo.

Así, Roosinelli les preguntó por qué se han inclinado por el estilo old school, a lo que Kennat respondió: «Salió de manera natural, tampoco fue que lo hicimos pensando en ‘está faltando esto, hagamos esto‘. Yo siempre venía escuchando este reggaetón, de siempre, me crie escuchando esas canciones y desde que empecé a los 11 años siempre he tenido temas de ese estilo».

«La industria ha ido cambiando, han pasado varias cosas, ahora dije, ‘voy a hacer lo que realmente me gusta‘. Y calzó justo con esto de la escena, que hay una carencia del perreo, del reggaetón real, de la mata«, agregó Kennat.

Para cerrar, el viñamarino aseguró: «Lo venimos haciendo hace tiempo y justo calzó con que hay una nueva generación y falta ese tipo de reggaetón, y la gente lo está recibiendo de muy buena manera«.

Por su parte, SINAKA aseguró que lo hizo de una forma estratégica, ya que él hacía trap, y cuando quiso cambiar al reggaetón, quería innovar, y empezó a analizar qué faltaba en la industria actual.

«Empecé como una esponja a absorber puro reggaetón antiguo, para cachar mi línea, y en el camino me enamoré de la we…», comentó.

