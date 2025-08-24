«Mami Desacata»: El icónico mambo tendrá remix chileno con King Savagge y un artista sorpresa

Justo antes de las Fiestas Patrias, este 18 de septiembre, el productor Mati Bomba anunció una nueva colaboración que traerá un remix histórico, «Mami Desacata«.

El mambo que revolucionó en la década del 2010 volverá con una nueva versión chilena, comandada por King Savagge y Mati Bomba, además de un artista sorpresa.

Icónico mambo tendrá remix chileno con King Savagge y un artista sorpresa

«Mami Desacata» es uno de los mambos más escuchados a nivel mundial. Y, el remix oficial que saldrá en septiembre es producido por el artista nacional, “Mati Bomba”, quien ya ha hecho noticia por otros éxitos, entre ellos, “Mami Ven Aquí” junto a Nápoles y Naya Fácil.

El productor, Mati Bomba, comentó al respecto:

«Era por ahí por el 2011 cuando trabajaba de DJ y la gente disfrutaba el mambo y siempre fue exitosa esta canción de Fiver Lay, un artista dominicano. Hay varias mezclas en YouTube, pero no son oficiales. Son solo set de diversos djs. Este es el real junte chileno y remix oficial de «Mami Desacata«. Un feat junto a KingSavagge y otro artista del género que se revelará en el momento del estreno».

El estreno de “Mami Desacata” será el próximo 12 de septiembre en las diversas plataformas digitales, como YouTube y Spotify.

«El lanzamiento será con videoclip y varias colaboraciones sorpresas. Una que ya se sabe, porque lanzamos el preview junto a ella como protagonista, que es la excarabinera y ahora influencer y creadora de contenido para adultos, popularmente conocida como ‘Dani Police‘», anunció Mati Bomba.

Y sobre King Savagge, agregó: «Obvio, tenía que estar en este mambo. Él ha sacado otros mambos y son hits. Es un joven oriundo de la comuna de La Pintana. Su voz es muy chilena. Es uno de los que siempre saca mambos y no se queda pegado sin estrenar canciones. Es bastante constante en su carrera«.

También podrías leer en RadioActiva: «¿Qué quieres que hablemos?»: Fran García-Huidobro le paró los carros a Karol Lucero tras evitar preguntas