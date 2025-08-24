A los 96 años: Muere recordado actor estadounidense que brilló en «Los Soprano»

Uno de los actores más recordados de «Los Soprano«, acaba de fallecer este sábado. Se trata de Jerry Adler, quien interpretaba a Herman «Hesh» Rabkin, asistente de Tony Soprano en la icónica serie.

Su propia familia fue quien compartió la noticia de su deceso, a los 96 años de edad, en su casa en Nueva York.

Muere recordado actor estadounidense que brilló en «Los Soprano»

El actor, originario de Nueva York, Jerry Adler, falleció este sábado 23 de agosto, según informó su familia. Desde su círculo, aseguraron que pasó sus últimos días en su ciudad natal, junto a su esposa Joan Laxman, con quien estaba casado desde 1994.

El actor es recordado por su papel como Hesh Rabkin, en la icónica serie «Los Soprano«, con su rol como asesor de Tony Soprano.

Además, tuvo roles importantes en otras películas y series de televisión, como «The Good Wife», «Manhattan Murder Mystery», «Raising Dad», «Northern Exposure«, entre otros.

Por otra parte, el actor, nacido en Brooklyn, Nueva York, en 1929, tuvo un importante rol en el teatro, donde produjo y asistió importantes puestas en escena, incluso en Broadway, el mayor de los escenarios.

Según consignó InfoBae, Jerry Adler se formó en la Universidad de Syracuse, y se integró al teatro por invitación de su padre, quien ejercía como gerente general del Group Theater.

El actor, a pesar de empezar su carrera a los 61 años de edad, logró mantenerse vigente por más de 30 años en el rubro.

