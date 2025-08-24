Restricción vehicular 2025: Estos son los vehículos que no podrán circular este lunes 25 de agosto en Santiago

La restricción vehicular en la Región Metropolitana sigue vigente, comenzó el 1 de mayo, y estará en funcionamiento hasta el próximo domingo, 31 de agosto.

Esta medida busca cuidar la calidad del aire en Santiago, es por eso que se diseñó estratégicamente para funcionar en los meses de otoño e invierno, los que cuentan con el nivel más grande de contaminación.

Cabe recordar que la restricción vehicular pertenece al Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente.

Estos son los vehículos que no podrán circular este lunes 25 de agosto en Santiago

Hay que destacar que la medida rige en toda la provincia de Santiago, incluyendo San Bernardo y Puente Alto. Esta aplica de lunes a viernes, entre las 07:30 y las 21:00 horas, exceptuando festivos.

Los vehículos con restricción vehicular para circular en la Región Metropolitana este lunes 25 de agosto, son los que sus patentes terminan en los siguientes números:

Automóviles catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre del 2011: 6 o 7 .

. Automóviles no catalíticos que no cuentan con sello verde: 2, 3, 4 o 5.

Motocicletas de antes del 2002 que tienen restricción vehicular: 2, 3, 4 o 5.

Motocicletas inscritas entre 2002 y septiembre de 2010: 6 o 7.

Buses de pasajeros que no tienen sello verde: 2, 3, 4 o 5.

Transporte de carga que no tienen sello verde: dígitos 2, 3, 4 o 5.

Además, hay que recordar que en el caso de incumplir la restricción vehicular, el conductor arriesga una multa que varía entre 1 y 1,5 UTM. Es decir, desde $68.647 hasta $102.970, aproximadamente.

En caso de requerir información adicional sobre la restricción vehicular 2025, puedes acceder directamente a la página web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, donde hay un apartado específico para esta medida.

