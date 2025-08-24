«¿Por qué no muestras a tu polola en redes sociales?»: La incómoda pregunta de Diana Bolocco que puso en aprietos a Martín Cárcamo

Entre los invitados al último capítulo de Hay Que Decirlo Prime, estuvo el conductor de Canal 13, Martín Cárcamo. El programa de este viernes contó con diversas dinámicas y momentos de conversación.

Entre ellos, el regreso del formato «Vértigo», en específico, con la pregunta «del pueblo«, para los panelistas, donde Martín Cárcamo vivió un tenso momento.

La incómoda pregunta de Diana Bolocco que puso en aprietos a Martín Cárcamo

Al momento de hacer la pregunta a Martín Cárcamo, la encargada fue nada menos que su excompañera, Diana Bolocco, quien le comentó lo siguiente:

«Amigo, un compañero de tantas batallas. Estás en tu mejor momento. Bueno, casi en tu mejor momento porque tu mejor momento era cuando trabajabas conmigo, pero bueno, es tu segundo mejor momento. Estás bien físicamente, enamorado, bien profesionalmente«.

«Tengo una pregunta para ti, ¿por qué no muestras a Carolina, tu polola, en redes sociales?», sentenció, lapidando a su amigo.

Entre risas, Martín Cárcamo respondió: «Gracias por tu pregunta que me encantó, me encantó. Linda, linda. Amorosa«.

En esa misma línea, el animador continuó: «me siento en un muy buen momento, estoy muy contento y la verdad es que estoy bastante equilibrado, cosa que en periodos de mi vida no ha sido así«.

Ahora, en cuanto a su pregunta, aseguró que no expone a su pareja por decisión de ambos: «Ella no es del mundo de la tele, tiene otro tipo de actividades. La verdad es que a ella le acomoda y a mí también«.

Pero, Martín Cárcamo aseguró estar enamorado y muy feliz con su pareja.

«Ella me dijo ‘en realidad nunca he aparecido en las redes sociales‘, su Instagram es privado. Entonces me dijo, ‘en realidad, ¿por qué vamos a empezar a salir ahora?’ Nosotros nos conocemos desde los 18 años, entonces tenemos una relación de amistad que es muy profunda», complementó el «Rubio Natural».

Para cerrar, Martín Cárcamo aseguró que nunca había pasado nada entre ellos, hasta ahora: «Pasó ahora, 32 años después«.

