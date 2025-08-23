«¿Qué quieres que hablemos?»: Fran García-Huidobro le paró los carros a Karol Lucero tras evitar preguntas

En el capítulo del viernes de Only Fama, Karol Lucero dio una entrevista exclusiva a Fran García-Huidobro y José Antonio Neme. Esto, a raíz de la polémica por su infidelidad a su esposa Fran Virgilio, con la DJ Isi Glock.

En el programa, Karol Lucero salió a dar su versión, sin embargo, no quiso responder algunas cosas, lo que despertó la furia de la conductora.

Fran García-Huidobro le paró los carros a Karol Lucero tras evitar preguntas

En medio de la entrevista con el programa, Karol Lucero desvió una pregunta así: «Creo que entrar en detalles sería revictimizar lo que ha vivido mi pareja, entonces no voy a caer en eso de hablar de detalles que son irrelevantes«.

Esto, no le pareció a Fran García-Huidobro, que lo interpeló: «¿Qué quieres que hablemos? De las 4 lucas que ofreciste para pagar una píldora del día después«.

Esto causó sorpresa en el invitado, que aun así aseguró: «Quizás en eso sí me puedo detener, porque no es que lo haya ofrecido«.

«Cuando una persona, de las características que vieron, donde lo habíamos conversado, me dice ‘me gusta ser una persona independiente’, y quien es abiertamente lesbiana. Entonces yo, por respeto a su pensamiento y lo que ella me había dicho, que solo le gustan las cosas de mitad y mitad, que no depende de nadie, yo tengo que respetar también su postura«, agregó.

Eso sí, esta respuesta tampoco le pareció a Fran García-Huidobro, que arremetió con todo contra Karol Lucero:

«Si tú me vas a decir a mí, que también soy mujer, que ofrecer 4 mil pesos para una píldora del día después es una manera de empatizar o de respetar a una mujer independiente. Primero que todo, la pastilla del día después no cuesta 8 mil pesos, cuesta 25 mil, y entiendo que hiciste una transferencia de 10 mil«.

«Segundo, en el sistema público, la pastilla del día después es gratuita», destacó.

Sin embargo, Karol no se quedó callado: «esto qué tiene que ver con mi acto de infidelidad con la Fran, eso es realmente lo grave. Estos detalles obedecen al morbo, eso qué importa».

«Si no vienes a explicar el contexto de lo que está ocurriendo desde el domingo pasado, donde hay audios tuyos, declaraciones tuyas, la verdad es que nos dejas un poco en jaque, por lo menos a mí. Para decir ‘bueno, me echo para atrás y espero que tú digas lo que quieras decir y lo que te parezca relevante‘», cerró Fran García-Huidobro.

