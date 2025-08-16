Restricción Vehicular 2025: ¿Hasta cuando rige la medida y cuáles son las multas por incumplirla?

La restricción vehicular en Santiago es una medida que impide la circulación de algunos vehículos, en favor del cuidado del medioambiente y la calidad del aire. Esta comenzó el 1 de mayo de este año, y es parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente.

Esto está pensado estratégicamente para reducir la emisión de contaminantes en los meses de otoño e invierno, los más complejos para el medioambiente.

¿Hasta cuando rige la restricción vehicular y cuáles son las multas por incumplirla?

Cabe recordar que la restricción vehicular comenzó el 1 de mayo, y rige en toda la Región Metropolitana, incluyendo a Puente Alto y San Bernardo. Esta, prohíbe a ciertos vehículos circular por la capital de nuestro país, con base en el último número de su patente. Además, esta medida aplica de lunes a viernes, entre las 7:30 y las 21:00 horas.

En esa misma línea, la restricción vehicular 2025 en la Región Metropolitana, tendrá vigencia hasta el próximo 31 de agosto, donde dejará de aplicar. En resumen, la medida está vigente desde el 1 de mayo al 31 de agosto.

Por otro lado, en el caso de las infracciones por incumplir la medida, estas varían entre 1 y 1,5 UTM. Es decir, el valor de la multa sería, aproximadamente, de entre $68.648 y $102.972.

En caso de requerir más información sobre la restricción vehicular en la Región Metropolitana, puedes consultar directamente la página web oficial del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

