Hasta ahora solo hay un confirmado: Aseguran que conocido «Anti Influencer» estaría listo para entrar al nuevo reality de Mega

El próximo reality de Mega es una realidad, y de a poco, se va liberando más información sobre este nuevo programa. «El Internado«, será una mezcla de cocina y competencias físicas, con el formato clásico de reality, que es el encierro.

La nueva apuesta de Mega tendrá como animadores a Tonka Tomicic y el chef Yann Yvin, y contará con 18 celebridades nacionales e internacionales, de las cuales, hasta el momento, solo se ha confirmado a Di Mondo como participante.

También, el nuevo reality de Mega contará con la participación especial de Joaquín Méndez y Tita Ureta para las actividades, y Francisca García-Huidobro para los «cara a cara».

Aseguran que conocido «Anti Influencer» estaría listo para entrar al nuevo reality de Mega

Según información de El Filtrador, el nuevo integrante del reality de cocina y competencias físicas de Mega, sería nada más y nada menos que Otakin, el «Anti Influencer«.

Otakin es un destacado creador de contenido en redes sociales, que basa sus videos en hacer reseñas sinceras y sin filtro a locales de comida, en todo el país.

Supuestamente, y según el programa «Zona de Estrellas«, aseguran que el creador de contenido sería parte de la nueva apuesta de Mega. Además, en la información que entregaron, aseguran que ya hubo conversaciones con quienes podrían ser los siguientes confirmados: Fernando Solabarrieta, Daniella Campos, Daniel Valenzuela y Rodrigo Herrera.

Por otro lado, desde el medio aseguraron que «Pato» Torres y Claudio Moreno habrían tenido conversaciones para entrar, pero finalmente decidieron rechazar la oferta.

