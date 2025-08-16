«Deja un vacío inmenso en mí»: Don Carter se despidió de su esposa con un emotivo mensaje

Juan Alcayaga, el hombre detrás del reconocido Don Carter, causó impacto en las redes durante la tarde de ayer. Esto, tras confirmarse la noticia de que su esposa, Marta Pinto, falleció hace solo unos días.

Incluso, Don Carter había realizado un show este jueves en el Sporting Club de Viña del Mar, donde su amigo y colega, Iván Arenas, transmitió la sensible información.

Don Carter se despidió de su esposa con un emotivo mensaje

Según consignó SoyValparaíso.cl, Iván Arenas, «Profesor Rossa«, fue el primero en compartir la noticia en medio de un show que realizó con el propio Don Carter: «Fue una pena enorme y muy espontánea«.

«Él se estaba preparando para ir al show cuando se dio cuenta de que su mujer había muerto. Es algo terrible. Por ética y por numerario pensamos en no hacerlo (el show), pero él mismo tomó la determinación de que se realizara. Así fue como llamamos a Álvaro Salas, que es muy amigo, y le dimos un homenaje a Carter en medio de su propia pena», explicó.

«Hoy está tranquilo, rodeado de seres queridos y colegas que lo quieren. Lo estamos aconsejando para que siga su vida, porque eso lo va a mantener vigente y sereno«, cerró el comediante.

En sus redes sociales, Don Carter escribió unas palabras para su difunta esposa, con quien estuvo casado desde 1987: «Hoy me despido de mi amada Piru (Conchita), compañera de vida y mi mayor apoyo en cada paso de la vida y el trabajo».

«Su partida deja un vacío inmenso en mí y nuestra familia, pero también un legado de amor y momentos inolvidables«, agregó.

Por último, el humorista se expresó hacia sus seguidores: «Agradezco de corazón a mi familia, amigos y a cada uno de ustedes, por sus mensajes, su cariño y por acompañarme en este momento tan doloroso».

«Sus palabras me han dado fuerza para seguir adelante. Pronto nos volveremos a ver para seguir riendo«, cerró Don Carter.