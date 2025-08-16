Cristóbal Campos reveló motivo por el que se quiso quitar la vida: «Pasé un episodio, que lo presencié…»

El 2 de septiembre de 2024, Cristóbal Campos vivió uno de los momentos más duros de su vida tras sufrir un grave accidente de tránsito en la Ruta 78, a la altura de Malloco, cerca de las 2 de la madrugada.

El arquero, en ese entonces jugador de San Antonio Unido, viajaba solo hacia Santiago cuando perdió el control de su camioneta, impactó contra las barreras de contención y terminó volcando.

El futbolista estuvo durante horas en riesgo vital y, aunque logró sobrevivir, las graves lesiones derivaron en la amputación de uno de sus pies.

La confesión en televisión

A casi un año de lo ocurrido, Campos abrirá su corazón en el capítulo de este viernes de Podemos Hablar, donde volverá a reconocer que aquel día había tomado una drástica decisión.

“Llevaba muchos años guardándome muchas cosas. El día de mi accidente fui completamente frío, solo pensé en mí y tomé la decisión de quitarme la vida porque necesitaba un descanso», relatará en la entrevista.

En esa misma línea, añadirá: “Un último respiro, son decisiones donde uno toca fondo y no sabe cómo manejarlo. Me había cegado que era mi única salida”.

Los motivos de fondo

El portero también revelará que, mientras conducía, llamó a dos personas para despedirse. “Hablé con mi ex pareja y con mi mejor amigo, prácticamente me estaba despidiendo, pero con otras palabras para que no fuera tan fuerte para ellos”, contará.

El detonante de esa decisión, confesará, estuvo marcado por una dolorosa experiencia sentimental. “Vi cosas, viví más de un episodio de cosas muy fuertes y tener que perdonar cosas que no son perdonables. Era la primera mujer que tenía en mi vida», recordará.

Todo ocurrió durante un viaje en pareja: “Pasé un episodio, que lo presencié, de infidelidad, y eso me hizo un quiebre por dentro que no me volví a recuperar más”.

Sobre aquel dolor, añadirá: “Es algo que, la verdad, los días para adelante ya no eran los mismos. Esa noche se pasa de copas e hizo dos veces algo que no correspondía frente a mí. Desde ahí no volví a ser yo, porque es algo que se quebró dentro de mí, que emocionalmente no funcionaba igual».