En Mundos Opuestos han surgido varias parejas que se han mostrado bastante acarameladas, pero el vínculo entre Valentina Concha y José Pablo Saavedra parece estar llegando a su fin.

Durante una actividad, Valentina enfrentó a José Pablo luego de escuchar rumores sobre su comportamiento en las comidas. “Ganador” fue el calificativo que más le molestó.

«Ya me lo han dicho dos personas, que tú, Diego y Matilda comen y no comparten a los demás. No me gustan las personas así a mí», le dijo sin filtros.

Ante esto, el sobrino de Fran García-Huidobro intentó defenderse, pero Valentina insistió: «Hay gente que me lo está diciendo, y es gente en la que confío. Las percepciones y los valores que tengo me gusta que la persona que está conmigo los comparta. Y que no lo asumas, también me causa molestia».

Horas después, José Pablo descubrió quién había hecho el comentario: «Te lo dijo la Gacela», le dijo a Vale.

La cosmetóloga, por su parte, fue clara: «Me hace alejarme que me digan que eres un ganador y te lo comes todo solo, no me gusta. Nosotros nos estamos conociendo, no te cacho bien, te conozco desde hace dos semanas. A la Gacela la conozco hace dos meses, no creo que esté mintiendo».

El verdadero motivo del alejamiento de Valentina

En ese momento, Valentina reveló la razón principal por la que «no quiere nada» con José Pablo: su olor corporal.

«Soy muy olfativa y siento olores que me generan rechazo. Es difícil tener una cercanía con mundos distintos», explicó en Mundos Opuestos.

Incluso, algunos de sus compañeros le aconsejaron ser directa con él. «Tiene un olor especial, entre humo, boca, axila, pelo con olor a grasa», lo describió sin rodeos.

Luis Jiménez fue claro: «Él debe sentir ese rechazo y se puede pasar mil películas de que es por otro motivo».

Mientras que Samira le comentó: «No lo hace apropósito, es la condición que lo hace ser así».

Finalmente, Valentina cerró el tema diciendo: «Hace un rato, no me alejé de él porque le sentí el tufo».

