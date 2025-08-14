Pancha Merino se sincera tras quiebre con Andrea Marocchino por supuesta infidelidad: Reveló advertencia de Raquel Argandoña

Durante los últimos días, la ruptura amorosa entre Pancha Merino y Andrea Marocchino ha sido muy comentado en el mundo del espectáculo. Incluso recientemente se dio a conocer que el italiano habría sido infiel.

Y en el programa «Tal Cual» de TV+, la actriz rompió el silencio y se refirió sobre su reciente ruptura amorosa con el empresario, con quien incluso se iba a casar.

«En el amor romántico, creo en ese amor que es para toda la vida y que cuando pasan cosas, cuando los dos entran en distintos intereses, en distintas frecuencias, se rompe ese amor romántico y ahí caemos en la realidad, pero lo voy a tomar como una lección de vida», señaló Pancha Merino.

A pesar de que existen rumores que indican que el italiano le habría sido infiel, la actriz le deseó lo mejor a su ahora expareja.

«Él es una excelente persona, le deseo lo mejor y tomamos caminos diferentes. Tenemos gustos diferentes, intereses diferentes, horarios diferentes. Entonces, ante eso… el amor en la vida no es solamente amor, son cosas también en común. Con eso lo puedo cerrar», indicó Francisca Merino.

Además, mencionó: «Ya no lloro, ya los recuerdos no tienen emoción. Así que estoy súper bien, de verdad estoy bien, siento que es lo mejor que me pudo haber pasado y que Dios me está bendiciendo con esto».

Pancha Merino se sincera tras ruptura amorosa

Por otro lado, Pancha Merino indicó que «lo que me explicó mi psicóloga y algo que es verdad, yo siempre he querido llenar un vacío que me quedó de la niñez con mi papá, con otro hombre. Yo soy autónoma económicamente, pero yo quiero que me llenen esa protección, esa compañía, esa contención».

«Al final quiero hacer un trabajo conmigo misma, llevármelo yo. Y el día de mañana que encuentre una pareja no va a ser para llenar un vacío mío, va a ser para tener una pareja, porque sino me va a volver a pasar lo mismo. Uno no puede llenar sus carencias con una persona», agregó la actriz.

Además, Pancha Merino reconoció que cree cometió un error. «Expuse mucho mi relación de pareja, sí es una cosa que me arrepiento y que la Raquel me lo decía», mencionó.

«Las cosas hay que vivirlas, hay que caerse y nunca más lo voy a hacer. El día de mañana que tenga una pareja, no voy a exponer nada, o sea, va a ser absolutamente en anonimato», expresó como conclusión.