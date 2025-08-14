Concierto de Standly en Teatro Coliseo 2025: cuándo es y cómo comprar entradas

¡Atención fanáticos de la música urbana! Próximamente, el popular cantante urbano, Standly llevará a cabo un nuevo hito para su destacada carrera musical.

Resulta que el autor de éxitos como «Mi Gata» y «Pégate» va a realizar su primer concierto el solitario en Santiago, el que se titula «Vamo’ a pasar las pena».

El esperado show se realizará el próximo viernes 22 de agosto, a las 21:00 horas, en Teatro Coliseo. De este modo, se espera una noche llena de grandes canciones, las que han hecho que el intérprete haya recorrido diversos lugares del mundo.

«Después de todo lo vivido afuera, viajes, shows, estadios, más de 17 países que me recibieron con mucho amor este show representa un regreso muy importante para mí, mi carrera y mi gente», señaló Standly en junio para anunciar el concierto.

«Será una noche especial, increíble, única e inolvidable y me encantaría compartirla con ustedes, desde antes agradecido los quiero mucha familia. Los amo y gracias por cambiar mi vida», agregó en dicha oportunidad a través de un post en Instagram.

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Standly en Teatro Coliseo?

Después de pasar por diversos países y compartir en escenarios con grandes figuras del género urbano como Nicki Nicole, Duki, Cris MJ y Anuel AA, Standly se va a presentar en el Teatro Coliseo.

Y para la suerte de su fanaticada, todavía quedan entradas para este concierto, las que se pueden conseguir a través de Puntoticket. Revisa a continuación el valor de las entradas que siguen disponibles:

Cancha Vip $51.750

Platea Baja $40.250

Cancha $34.500

Silla de ruedas $34.500

Acompañante silla de ruedas $34.500

Vale señalar que el 30 de enero, Standly lanzó su último álbum, el que se titula «Hasta Que Salga El Sol». Esta cuenta con 18 canciones y colaboraciones con populares artistas como Yeri Mua, Lewis Somes, Julianno Sosa y más.

