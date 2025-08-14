Terremoto en Canal 13: se confirma la salida de importante y querido miembro del matinal «Tu Día»

Durante la jornada de este jueves, se vivió emotivo momento en el matinal de Canal 13, «Tu Día». Instancia en la que se despidió a un querido e importante miembro del espacio.

Resulta que cerca del final del programa Priscilla Vargas generó gran sorpresa tras anunciar la noticia.

En dicho momento, la conductora confirmó la salida de Sebastián Castillo, quien se desempeñó como director del programa.

«Tenemos que despedir a un gran amigo del programa. Nos ha dado tantas energías en la mañana, tanto material», indicó la comunicadora, mientras se mostraba al profesional desde el switch.

La despedida a Sebastián Castillo en «Tu Día» de Canal 13

Posteriormente, la periodista entregó detalles de los motivos de por qué Sebastián Castillo deja el espacio matutino «Tu Día».

«Él tomó la decisión de salir al mundo, tiene distintos proyectos, así que te deseamos lo mejor, Seba. Tienes mucho talento, vas a disfrutar la vida. De verdad que lo pases increíble», explicó Priscilla Vargas.

Además, la comunicadora destacó la importancia que tuvo Castillo en Canal 13.

«Te queremos mucho, y has sido muy importante, no solamente para este Tu Día, sino también para el anterior y para Bienvenidos. Llevas mucho tiempo con nosotros», expresó.

Vale señalar que la meteoróloga, Michelle Adam también le deseó éxito al profesional.

«Te deseamos lo mejor, que sea un éxito. Esto es algo que venías pensando hace tiempo y por fin se concreta», expresó.

Por otro lado, José María del Pino, quien lleva poco tiempo como panelista estable en «Tu Día» también le dedicó unas palabras de despedida. «Es de cariño, agradecimiento, y por haber estado siempre ahí con este equipo», indicó.