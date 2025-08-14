Lluvia en Santiago: Meteored revela cuándo empiezan las precipitaciones y cuánta agua caerá en la capital

Si bien se han desarrollado varios días con temperaturas sobre 20 grados durante esta semana, estamos en pleno periodo de invierno y mucha gente se pregunta cuándo vuelve la lluvia en Santiago

En este sentido, Meteored, portal especializado en meteorología, reveló que hay probabilidades de precipitaciones para esta y la próxima semana en la capital

Lluvia en Santiago: Meteored reveló cuándo inician las precipitaciones

De acuerdo a Meteored, durante este viernes 15 de agosto se va a registrar lluvia en Santiago. Vale señalar que las primeras gotas caerían a eso de las 05:00 horas. Sin embargo, sería algo leve y se extenderían por un par de horas.

Luego, a las 14:00 horas volverían las precipitaciones, las que durarían hasta cerca de las 21:00 horas. De acuerdo a la entidad ya nombrada, en total caerían 5.8 mm de agua durante dicho día.

Sin embargo, esto no es todo. Resulta que según informó Meteored se espera lluvia en Santiago para dos días de la próxima semana.

El próximo evento sería el lunes 18 de agosto. Jornada en la que caerían 4 mm de agua. Mientras que el tercero sería el jueves 21 de agosto y caerían 1.5 mm de agua.

De todos modos, es recomendable estar pendientes al pronóstico del tiempo en Santiago, ya que puede variar con el pasar de los días.

Revisa cómo estará el tiempo durante los próximos días

De acuerdo a lo informado por Meteored, para hoy, jueves 14 de agosto, se espera una temperatura máxima de 19 grados en la capital del país.

Por otro lado, durante mañana, viernes 15 de agosto, jornada en la que llegaría la lluvia en Santiago, la máxima sería de 13 grados y la mínima de 8.

En tanto, en el transcurso del sábado 16 de agosto, la temperatura más alta alcanzaría los 18 grados y la más baja 6.

También te podría interesar: Estos son los vehículos que tienen restricción vehicular en la Región Metropolitana este jueves 14 de agosto