Popular actor de Mega reveló que fue deportado de España por orinar en la calle: «No me dejaron entrar a la Comunidad Europea por tres años»
El actor de Mega señaló que fue sorprendido por la policía y que debido a que no tenía papeles fue deportado.
Recientemente, en el podcast «Lunes Completo», de Alex Ortiz se dio a conocer una compleja situación que vivió un popular actor de Mega.
Hablamos de Pipo Gormaz, protagonista de «El Jardín de Olivia», quien dio a conocer que en sus inicios de su carrera como actor viajó a España a realizar teatro callejero.
No obstante, el intérprete dio a conocer que su estadía en dicho país duró cerca de un año y medio, ya que fue deportado.
Pipo Gormaz recuerda su paso por España
El actor dio a conocer que tenía entre 20 y 21 años cuando estuvo en España. Periodo en el que vivió en un galpón tomado junto a un grupo de artistas chilenos, espacio que adaptaron como centro cultural.
«Estuve de viaje por festivales de teatro, tratamos de viajar lo más posible, hasta que en un momento fuimos al sur de España, en Granada», señaló Pipo Gormaz.
«A los chilenos nos tenían mala. Primero, te escuchaban el acento y al tiro: ‘Ah, chileno no», expresó e indicó que por venir de Chile lo señalaban como «ladrón».
En este sentido, con respecto a su deportación, indicó: «Justo antes de irnos de Granada y volver a Barcelona, yo paré a mear en un arbolito, en un parque».
Pipo Gormaz contó que en dicho momento fue detenido por la policía y debido a que no tenía papeles fue deportado.
«No me dejaron entrar a la Comunidad Europea por 3 años, después de que me deportaron, por echar la meá», contó el actor de Mega.
Luego de este incidente, Pipo Gormaz fue hasta Brasil, donde continuó haciendo teatro callejero.