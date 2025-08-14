Filtran registro que confirmaría infidelidad a querida actriz chilena: «Son fotografías de un carrete»

Durante el domingo pasado, Pancha Merino confirmó el fin de su relación con Andrea Marocchino, con quien estuvo por siete años e incluso tenían planes de boda.

Vale señalar que la actriz no entregó muchos detalles al respecto. Además, aseguró que el quiebre fue producto de que «entramos en sincronías diferentes».

No obstante, durante la jornada de este miércoles, en el programa Plan Perfecto de CHV, se dieron a conocer unos registros que confirmarían una infidelidad del italiano a la protagonista de «Adrenalina».

«Yo tuve acceso a una foto de Andrea… son fotografías de un carrete en que Andrea está con otra chica», indicó Cecilia Gutiérrez en dicho espacio.

«Te mentiría si te dijera que aparecen besándose, pero sí aparecen cerca. Es una mujer que Pancha ya tenía en su radar… que ya tenía algún tipo de sospecha respecto a ella. Esto vino a saturar un poco a la Pancha… «, agregó.

De acuerdo a Cecilia Gutiérrez, las fotografías corresponden a un periodo en el que Andrea Marocchino empezó a ver más a sus amigos en un centro nocturno que había sido inaugurado por uno de ellos.

«Es un restaurant que se transforma en discoteque, y está pasando mucho tiempo ahí, con amigos solteros, amigos mayores, amigos que invitan amigas», expresó.

Cecilia Gutiérrez entrega más detalles

Posteriormente, Cecilia Gutiérrez entregó más detalles a través un video compartido en Instagram. De este modo, señaló que las fotos las obtuvo el 27 de junio. Sin embargo, no las había dado a conocer porque no eran claras.

Además, la periodista dio a conocer que hace dos semanas conversó con Pancha Merino sobre otra infidelidad. Instancia, en la que ella le habría preguntado si es que le había llegado foto de Marochinno.

«La Pancha me pregunta,‘¿a ti no te ha llegado nada de Andrea?’, yo me quedo callada y ella me dice: ‘cuéntame, porque nosotros estamos súper mal, él se fue de la casa y estamos distanciados’», indicó.

«Ahí ella me cuenta que efectivamente están mal, que estaba dudando también y me describe a una chica, me dice: ‘¿La chica de la foto tiene tales características?’, y yo le dije: ‘Sí’. Le mando la foto, y a los dos días se hace pública su separación, su distanciamiento», añadió Cecilia Gutiérrez.

Vale señalar que Pancha Merino le habría pedido ser discreto. Motivo por el cual la periodista no se refirió al quiebre. Sin embargo, después que las fotografías se filtraron en otro canal, las mostró en CHV.