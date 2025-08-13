Estos son los vehículos que tienen restricción vehicular en la Región Metropolitana este jueves 14 de agosto

¡Atentis radioactiveros! El 1 de mayo comenzó a regir la restricción vehicular en la Región Metropolitana. Medida que estará en vigencia hasta el 31 de agosto y que limita la circulación de varios vehículos en la capital del país, con el objetivo de cuidar la calidad del aire.

Esta iniciativa forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente. Asimismo, su implementación se desarrolla durante meses de otoño e invierno, periodos en los que la calidad del aire se ve más afectada.

La restricción vehicular funciona de lunes a viernes, con excepción de días feriados en toda la provincia de Santiago, incluyendo a las comunas de Puente Alto y San Bernardo. En tanto, el horario es de 07:30 a 21:00 horas.

Revisa los vehículos que tienen restricción vehicular este jueves 14 de agosto

Los vehiculos que tiene restricción vehicular en la Región Metropolitana este jueves 14 de agosto son los que tienen patentes que terminan en estos números:

Automóviles que son catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre del 2011: 2 y 3.

Automóviles no catalíticos sin sello verde: 4, 5, 6 y 7.

Las motocicletas de antes del 2002: 4, 5, 6 y 7.

Motocicletas inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010 que tienen restricción vehicular este 24 de julio: 2 y 3.

Buses de pasajeros sin sello verde: 4, 5, 6 y 7.

Transporte de carga sin sello verde: dígitos: 4, 5, 6 y 7.

En tanto, aquellos vehículos que no cuentan sello verde, no tienen permitido ingresar al Anillo de Américo Vespucio, sin importar el número en que termina su patente.

Por otra parte, es importante estar atentos con respecto a la restricción vehicular. Las personas que no cumplan con la medida pueden recibir multas que se encuentran entre 1 y 1.5 UTM. Esto se traduce en cerca de $68.648 a $102.972.

Mientras que quienes quieran acceder a más información sobre la medida, puede hacerlo en el sitio web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.