Daniel Fuenzalida confirma en vivo la muerte de hija de histórica figura de la TV chilena: «Le mando un abrazo tremendo»

Durante la jornada de este miércoles 13 de agosto, en el inicio del programa de TVN, «El Medio Día», Daniel Fuenzalida se tomó un tiempo para entregar una lamentable noticia.

Resulta que el rostro televisivo y locutor de RadioActiva dio a conocer que una persona emblemática de la televisión chilena sufrió la partida de su hija.

Daniel Fuenzalida comunica lamentable pérdida de histórico de la televisión chilena

En el «Medio Día», Daniel Fuenzalida se tomó un tiempo y le mandó fuerzas a Sergio Riesenberg, exdirector de Televisión Nacional y del Festival de Viña del Mar (por muchos años).

«Mandar un saludo muy especial a un amigo mío, a don Sergio Riesenberg, que fue director de este canal, dirigió muchas veces programas de Televisión Nacional de Chile», comenzó señalando el popular rostro de TVN.

«Tuve el honor de compartir panel con él, estuvo siempre con nosotros y hoy no lo está pasando bien. Le mando un abrazo tremendo, un saludo de mi parte y de parte del equipo por el sensible fallecimiento de su hija», agregó.

Vale señalar que esta noticia generó gran impacto en Paulina Nin de Cardona y Cristián Pérez, quienes son panelistas del programa de TVN.

En este sentido, Daniel Fuenzalida expresó: «Sergio, te mando un tremendo abrazo. Sé la conexión que tenías con tu hija. Así que un beso y un abrazo».

«No hemos podido hablar desde ayer a hoy, así que preferí que a través de las pantallas de TVN, que es tu canal, mandarte todo mi apoyo, mi abrazo y mis condolencias a ti y a toda tu familia», añadió el exHuevo.

Y para finalizar, el comunicador indicó: «Un beso Sergio. Y un beso al cielo a Camila».

