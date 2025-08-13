Enel confirmó cortes de luz en la Región Metropolitana para este jueves 14 de agosto: La Florida, Ñuñoa y más comunas afectadas

Enel dio a conocer que durante este jueves 14 de agosto se van a desarrollar cortes de luz en diversas zonas de la Región Metropolitana.

Tal como se informa en el sitio web de la compañía de energía, estas pausas son debido a que se llevarán a cabo labores en múltiples sectores de la capital, los que buscan mejorar el servicio que se entrega.

De este modo, los cortes de luz programados en Santiago para este 14 de agosto se extenderán en horarios y sectores específicos.

Cortes de luz en la Región Metropolitana este jueves 14 de agosto: revisa comunas afectadas y horarios

Corte de luz en Cerro Navia este 14 de agosto: inicia a las 00:00 y finaliza a las 06:00 horas.

Corte en Ñuñoa este 14 de agosto: inicia a las 10:30 y finaliza a las 16:30 horas.

Otro corte de luz en Ñuñoa este 14 de agosto: inicia a las 10:30 y finaliza a las 16:30 horas.

Corte de luz en Las Condes este 14 de agosto: inicia a las 15:30 y finaliza a las 16:30 horas.

Otro en Las Condes este 14 de agosto: inicia a las 10:30 y finaliza a las 16:30 horas.

Otro en Las Condes este 14 de agosto: inicia a las 14:00 y finaliza a las 15:00 horas.

Otro en Las Condes este 14 de agosto: inicia a las 11:30 y finaliza a las 12:30 horas.

Corte de luz en Lo Barnechea este 14 de agosto: inicia a las 10:30 y finaliza a las 14:30 horas.

Corte en San Miguel este 14 de agosto: inicia a las 10:30 y finaliza a las 16:30 horas.

Corte de luz en La Florida este 14 de agosto: inicia a las 10:00 y finaliza a las 17:00 horas.

Otro en La Florida este 14 de agosto: inicia a las 10:30 y finaliza a las 13:30 horas.

Corte en Lampa este 14 de agosto: inicia a las 10:00 y finaliza a las 16:00 horas.

Vale señalar que los cortes de luz que se programan en la Región Metropolitana se pueden revisar en la página web de la compañía de energía. Específicamente en «Mapa de trabajos programados».