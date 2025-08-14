Participante de Mundos Opuestos recuerda difícil momento de su adolescencia: «Aborté en segundo medio»

En un reciente episodio de Mundos Opuestos de Canal 13, Scarlette Gálvez, más conocida como Eskcarcita tuvo una sincera conversación con Chilota. Instancia, en la que reveló que cuando tenía 16 años abortó.

Mientras se encontraban en la fogata, la exparticipante de Gran Hermano señaló: «Me gustaría hablar con el Julio (expololo) igual. Más allá de ‘te extraño y perdón’, es por el tema del test. No quiero que se preste para hueás».

Esto se debe a que hace algunos capítulos, la influencer se hizo un test de embarazo que salió negativo.

En este sentido, Eskarcita señaló: «Todavía no me llega la regla, son varios días y no quiero que se preste de que le estoy metiendo al Alan, porque no ha pasado nada acá».

«No soy la Virgen María para que me toquen el hombro y quedo preñada. Y afuera igual se va a prestar para hacer polémica con algo delicado», añadió.

La sincera confesión de Eskarcita en Mundos Opuestos

En esta ocasión, Chilota le consultó si había considerado la posibilidad de un embarazo.

Frente a esto, Eskarcita expresó: «Yo feliz de tener un hijo. No me asusta, de verdad quiero, sea sola o con él, no interrumpiría el embarazo. Yo ya interrumpí un embarazo a los 16 años, yo aborté en segundo medio».

«Las condiciones no eran las adecuadas, y mi mamá influyó harto en el tema. Mi pareja no era para nada un futuro prometedor para un bebé, de hecho, ahora está en la cárcel. Mi mamá sabía que yo iba a ser más feliz sin ellos. Veía un futuro prometedor para mí sin un hijo con él, porque era un hueón mediocre», explicó la joven.

En este sentido, Eskarcita confesó: «Es un peso. Siempre pienso en eso, que después no podría, que tal vez Dios me va a castigar y en el futuro no podré tener hijos por haber elegido no tenerlo, o que nazca con complicaciones. Eso me pesa muchísimo».