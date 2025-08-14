¿Hay restricción vehicular en la Región Metropolitana este viernes 15 de agosto?

El 1 de mayo comenzó a regir la restricción vehicular en la Región Metropolitana. Medida que limita la circulación de diversos vehículos en la capital del país y que estará en vigencia hasta el último día de agosto.

Esta es una iniciativa que tiene la finalidad de cuidar la calidad del aire en Santiago. De hecho, está vigente en meses de invierno y otoño, que es cuando se acumula más contaminación. Además, esta acción se enmarca dentro del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente.

¿Funciona la restricción vehicular en Santiago durante este viernes 15 de agosto?

Este vierens 15 de agosto es feriado en Chile por la conmemoración de la Asunción de la Virgen. De este modo, existen dudas con respecto al funcionamiento de la restricción vehicular en Santiago.

En este contexto, resulta importante aclarar que la medida no funciona durante días feriados.

Recordemos que la restricción vehicular rige entre lunes y viernes, desde las 07:30 hasta las 21:00 horas. Excepto días festivos.

De esta manera, 18 de agosto se va a volver a aplicar la medida.

Revisa las multas por no respetar la medida

Es importante que los conductores estén informados con respecto a la restricción vehicular en Santiago. Recordemos que el incumplimiento de esta medida puede significar la aplicación de multas.

Los montos de estas infracciones varían entre 1 y 1,5 UTM, lo que equivale aproximadamente a entre $68.648 y $102.972.

Para conocer más información sobre la restricción vehicular en la Región Metropolitana, se puede ingresar al sitio web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

