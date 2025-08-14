14 Ago, 2025. 18:09 hrs

Karla Melo y Angie Tu Cumbiera llegaron a RadioActiva para presentar su nueva canción «No Te Atrevas»

Durante este jueves, Karla Melo y Angie Tu Cumbiera llegaron hasta el programa "Bravas", donde hablaron de su reciente estreno y mucho más. Revive el momento a continuación.

Por Iván López

Contenido patrocinado

VIDEOS RELACIONADOS

Lo Último