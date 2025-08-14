14 Ago, 2025. 18:09 hrs Karla Melo y Angie Tu Cumbiera llegaron a RadioActiva para presentar su nueva canción «No Te Atrevas» Durante este jueves, Karla Melo y Angie Tu Cumbiera llegaron hasta el programa "Bravas", donde hablaron de su reciente estreno y mucho más. Revive el momento a continuación. Por Iván López Contenido patrocinado VIDEOS RELACIONADOS Lluvia en la Región Metropolitana: Alejandro Sepúlveda reveló en Mega tras adelantar chubascos para Santiago Lluvia en la Región Metropolitana: Meteorólogo Alejandro Sepúlveda reveló posibles precipitaciones para esta semana en Santiago ¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo Alejandro Sepúlveda adelantó posibles chubascos para el fin de semana largo en Santiago ¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo de Mega entregó su pronóstico del clima para los próximos días en Santiago ¿Hay restricción vehicular en la Región Metropolitana este viernes 15 de agosto? Weekend Family, la primera fonda gamer: Fecha, lugar y entradas