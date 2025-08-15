15 Ago, 2025. 12:23 hrs Jorge Alís y la Tenchita siguen buscando al nuevo crack del humor: Revive la reciente versión de «Buscado al + QL» de RadioActiva Este jueves, Jorge Alís y nuestra Tenchita estuvieron escuchando las rutinas de tres comediantes emergentes. Por Diego Muñoz Contenido patrocinado VIDEOS RELACIONADOS Karla Melo y Angie Tu Cumbiera llegaron a RadioActiva para presentar su nueva canción «No Te Atrevas» Lluvia en la Región Metropolitana: Alejandro Sepúlveda reveló en Mega tras adelantar chubascos para Santiago Lluvia en la Región Metropolitana: Meteorólogo Alejandro Sepúlveda reveló posibles precipitaciones para esta semana en Santiago ¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo Alejandro Sepúlveda adelantó posibles chubascos para el fin de semana largo en Santiago Karla Melo y Angie Tu Cumbiera llegaron a RadioActiva para presentar su nueva canción "No Te Atrevas" Weekend Family, la primera fonda gamer: Fecha, lugar y entradas