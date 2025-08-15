15 Ago, 2025. 15:36 hrs

Amerikan Sound celebra 30 años como ícono del sound chileno con giras, éxitos y nuevas fusiones

Por Diego Muñoz
Amerikan Sound Corazón
Cedida Amerikan Sound

La histórica banda Amerikan Sound, referente indiscutido del género tropical en Chile, se prepara para celebrar sus 30 años de trayectoria musical. En las próximas semanas revelarán a todo el país una agenda cargada de sorpresas para conmemorar este hito, reafirmando su lugar como la agrupación de sound más importante del país.

La Fiesta Continúa: 30 Años de Amerikan Sound

Con clásicos como «Haciendo el amor» y «De aquí pa’ ya», han hecho bailar a generaciones completas y conquistado escenarios internacionales, con giras por España, Bélgica, Noruega, Suecia, Francia y una aplaudida presentación en el Teatro Broadway de Buenos Aires.

En plena vigencia, la banda sigue innovando: lanzaron “No digas que no”, un tema que mezcla su sonido tradicional con toques de reggaetón, y colaboraciones junto a Zúmbale Primo, Cavish y Pablo Chill-E. Muy pronto, sorprenderán con un dueto inédito junto a la cantante de música ranchera Alanys Lagos, prometiendo una fusión única que unirá lo mejor de ambos géneros.

Con tres décadas de historia, Amerikan Sound demuestra que su energía, creatividad y conexión con el público siguen más fuertes que nunca.

