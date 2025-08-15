Amerikan Sound celebra 30 años como ícono del sound chileno con giras, éxitos y nuevas fusiones

La histórica banda Amerikan Sound, referente indiscutido del género tropical en Chile, se prepara para celebrar sus 30 años de trayectoria musical. En las próximas semanas revelarán a todo el país una agenda cargada de sorpresas para conmemorar este hito, reafirmando su lugar como la agrupación de sound más importante del país.

La Fiesta Continúa: 30 Años de Amerikan Sound

Con clásicos como «Haciendo el amor» y «De aquí pa’ ya», han hecho bailar a generaciones completas y conquistado escenarios internacionales, con giras por España, Bélgica, Noruega, Suecia, Francia y una aplaudida presentación en el Teatro Broadway de Buenos Aires.

En plena vigencia, la banda sigue innovando: lanzaron “No digas que no”, un tema que mezcla su sonido tradicional con toques de reggaetón, y colaboraciones junto a Zúmbale Primo, Cavish y Pablo Chill-E. Muy pronto, sorprenderán con un dueto inédito junto a la cantante de música ranchera Alanys Lagos, prometiendo una fusión única que unirá lo mejor de ambos géneros.

Con tres décadas de historia, Amerikan Sound demuestra que su energía, creatividad y conexión con el público siguen más fuertes que nunca.

