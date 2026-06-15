Alanys Lagos responde la pregunta que todo Chile se hacía: sorprendió a Pamela Díaz

Recientemente, Alanys Lagos estuvo conversando con Pamela Díaz en Sin Editar. Instancia, en la que la cantante de ranchera se refirió a su situación sentimental. Sin embargo, dejó más dudas que certezas.

Es importante mencionar que durante el último tiempo se ha rumoreado mucho sobre una supuesta relación entre la artista e Ignacio Ormazábal, con quien está trabajando en nuevo álbum.

Alanys Lagos se refiere a su situación amorosa

En el espacio digital, la cantante de 20 años sorprendió tras señalar «estoy tan enamorada». No obstante, rápidamente dijo que se trataba de una broma.

«¡Ah!, mentira… Mentira, mentira, no estoy enamorada… ¡Ah, mentira!», indicó mientras reía.

Luego, Alanys Lagos indicó: «Uno siempre tiene que estar enamorada». Sin embargo, después agregó: «Ay, ¡ya, nada es verdad! ¡Basta!».

Frente a esto, Pamela Díaz le hizo una directa pregunta sobre su presente amoroso: «¿Estás pololeando, amiga?».

«Eeeh… No», contestó la cantante.

Luego, Alanys Lagos indicó entre risas: «¿Ah?… ¡Ah! ¡No! No, no, no… Es que siempre igual es bueno dejar en la duda».

Posteriormente, la cantante mencionó que prefiere mantener su situación amorosa en reserva. «Uno siempre tiene que ser profesional y una profesional nunca está en nada», aseguró.

Frente a esto, Pamela Díaz comentó entre risas: «Los artistas no pueden andar con un personaje cuando están en un momento bueno»:

Y para finalizar el tema, Alanys Lagos indicó: «Uno siempre tiene que estar centrada».

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