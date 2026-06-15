Recientemente, Frank Low, hijo del actor Francisco López y su ex Gatita Veve volvieron a estar en el centro de atención. Esto debido a que el joven compartió una serie de videos en sus redes sociales para responder a las acusaciones violencia que hizo la mujer en contra.

De este modo, Frank aseguró que nunca la habría agredido. Y también indicó que habría sufrido abuso extorsión y acoso de parte de ella.

«Llevo tres años sufriendo violencia, extorsión y acoso por parte de Valentina Flores Valencia, conocida como Gatita Veve, y ya me cansé», es parte de lo que indicó.

Frente a esto, la creadora de contenido para adultos se refirió al tema en sus redes. «Subió todos estos videos arregladitos, pensaditos, calculaditos. Hasta yo creo que tenía un speech por detrás, porque así son los narcisistas. Yo les voy a mostrar todo con pruebas, todo, absolutamente todo, no me interesa. El que me quiere creer que me crea, el que no también está perfecto», lanzó.

Posteriormente, compartió fotografías de lesiones, los que le atribuyó a Frank Low.

Las palabras de Ignacia Michelson sobre Frank Low

Posteriormente, Gatita Veve compartió un registro en el cual Ignacia Michelson habló sobre el hijo de Francisco López.

Esto fue después de que a la chica reality de preguntaron: «Oye, preciosa, ¿quién es el ex de tu hermana del que tanto están hablando en redes sociales».

Frente a esto, Nacha Michelson contestó: «Me cae muy mal. Todo lo que dicen de él es cierto. Es la peor persona, es narcisista, cafiche… todo lo malo de un hombre es él, y lo peor de todo es que es verdad».

«Le gustan los hombres, no tiene nada de malo eso, pero el problema es que engatusa a las mujeres para sacarles dinero y, en verdad, él tiene otra orientación sexual. Conozco varios y varias que son así también», añadió.

En este sentido, Ignacia Michelson indicó que «creo que es un resentido de la vida. Nunca se comió al mejor amigo de mi hermana, pero sí intentó joteárselo, y eso lo encuentro súper feo porque hay códigos, algo que a mucha gente le falta».

«Así que ese hombre es nefasto. Acá les voy a dejar una foto de él para que no caigan en sus redes sociales», añadió.

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