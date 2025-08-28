Florencia Ampuero, la piloto de 15 años que quiere hacer historia en la Vuelta a la Tierra del Fuego: Así puedes ayudarla a cumplir su sueño

Durante este jueves, nuestra señora Hortensia recibió la visita de una tremenda deportista en el «El Show de la Tencha». Hablamos de Florencia Ampuero, pito de enduro, que con solamente 15 años está dando mucho que hablar.

A su corta edad, la joven está dejando huella en el campeonato regional de Magallanes, donde fue la única mujer y más joven competidora.

Si bien en la primera fecha comenzó en último lugar, a puro esfuerzo logró llegar al quito puesto en su categoría y subir a la categoría Open.

«Yo era la única mujer de 15 años… y logré terminar el campeonato en quinto lugar», indicó Florencia Ampuero en conversación con nuestra Tencha.

Y ahora la deportista nacional va en busca de un nuevo desafío. Quiere ser la primera mujer en correr la Vuelta a la Tierra del Fuego 2026, exigente y tradicional competencia de Sudamérica que cuenta con más de 600 km de recorrido extremo con bosques, rectas infinitas y cerros entre Río Grande y Ushuaia y que se desarrollará la última semana de marzo.

«Es un sueño ir a correr, ir a representar a las mujeres», indicó.

En conversación con nuestra Tenchita, la deportista indicó que está buscando sumar más seguidores en su cuenta de Instagram, para poder tener auspiciadores y poder concretar su sueño.

«Uno pide auspicio y los auspiciadores te piden seguidores para que uno pueda promocionar su emprendimiento», explicó Florencia Ampuero.

Además, contó que poder participar en la competencia le costaría un monto cercano tres millones de pesos.

Es importante señalar que la joven piloto dio a conocer que practica este deporte desde temprana edad.

«Yo práctico enduro desde los tres años y desde el 2022 empecé a correr», le contó a nuestra señora Hortensia.

Además, Florencia Ampuero indicó que comenzó en este deporte por influencia de su familia. «Esto viene por parte de mi papá y el hermano de mi mamá. Antes corríamos juntos, pero ahora yo nomás». En este sentido, reconoció que ahora su hermano también está empezando.

