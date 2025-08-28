Revelan que popular cantante chileno pagó parte de pensión alimenticia para evitar orden de arresto: «Producto de la presión»

Recientemente, el periodista Sergio Rojas volvió a dar que hablar con un potente mensaje programa «Que te lo Digo». En esta instancia, señaló que el cantante Daniel Guerrero realizó el pago de una parte de la pensión de alimentos que le debía a la madre de su hijo, la actriz Aracely Vitta.

Vale señalar que esta situación que este caso llamó la atención en el año 2023, cuando Vitta denunció la deuda en el programa «Sígueme» de TV+. Además, de acuerdo a antecedentes de abril de este año, la deuda era de $30 millones.

Sergio Rojas revela que Daniel Guerrero pagó parte de la pensión tras «presión»

Además, Sergio Rojas dio a conocer que Aracely Vitta lo llamó para agradecerle a sus seguidores, a quienes llama «Pirañas devoradoras» por ejercer presión.

«Producto de la presión y el actuar, el señor Guerrero pagó un porcentaje para evitar la orden de arresto», explicó Luis Sandoval, mientras Antonella Ríos y Danilo 21 celebraban la noticia.

En este sentido, Sergio Rojas valoró a los fanáticos de «Que te lo Digo» y señaló: «Que hayan tenido la fuerza de hacerle pagar lo que no pudo la PDI o lo que no pudo tribunales, lo lograron las ‘Pirañas'».

Es importante señalar que el pago parcial de la pensión ocurre a poco tiempo del regreso de Daniel Guerrero a los escenarios junto a Pablo Castro, Marcando el regreso de La Sociedad después de diez años.

El primer show del dúo está programado para el sábado 4 de octubre a las 20:00 horas y tendrá lugar en el Centro de Eventos Espacio Marina, ubicado en Talcahuano, Región del Biobío.

