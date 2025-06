Popular experiodista de CHV sorprende tras revelar los millones que gana por crear contenido para adultos: «Llegué a la plataforma por casualidad»

Durante el año pasado, la periodista María Paz Arancibia dio mucho que hablar tras su llegada a la plataforma Arsmate para crear contenido para adultos.

Vale señalar que la periodista formaba parte de Chilevisión, canal que renunció. Posteriormente, llegó al programa «Sígueme» de TV+, en el que tuvo varios encontrones con Daniela Aránguiz y también terminó saliendo.

De este modo, la experiodista de CHV se ha dedicado a la venta de contenido y a participar en podcast de medios digitales.

Experiodista de CHV entrega detalles de sus ingresos en la venta de contenido para adultos

En conversación LUN, María Paz Arancibia dio a conocer que sus ganancias en Arsmate son mayores a las que obtenía trabajando en CHV. Sin embargo, indicó que trata de algo momentáneo.

«En el canal yo recibía algo así como $1.600.000, pero en Arsmate he llegado a ganar $5.000.000 (…)La vida es tan cara que antes apenas me permitía cubrir los gastos básicos mío y de mi hija, que tiene 9 años. Ahora he podido ahorrar y espero a fin de año dejar de arrendar para tener una casa propia», indicó la joven.

Además, la experiodista de Chilevisión indicó: «Llegué a la plataforma por casualidad y yo lo tomo como algo momentáneo, por un tiempo, hasta que ya no tenga más ganas de hacerlo».

Vale señalar que María Paz Arancibia dio a conocer que espera retornar al periodismo próximamente. Sin embargo, no está segura de que su retorno sea en la televisión.

«Yo me veo volviendo al periodismo pero en un programa por internet sobre entretención. Me encanta la tele, crecí con la tele prendida todo el día, pero hoy no hay plata en los canales y seguirán empobreciéndose debido a los medios digitales», explicó la periodista.

También te podría interesar: «Pa’ qué preguntai hue…»: Ivette Vergara sorprende con inesperada respuesta sobre su relación con Fernando Solabarrieta