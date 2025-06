Mujer que disparó al padre de su hija tras enterarse de violaciones contra la menor comparte desgarrador testimonio

Yesennia estuvo en la cárcel desde el 2023 por dispararle a su pareja y padre de su hija tras conocer que el hombre violó en diversas oportunidades a menor

De acuerdo a la investigación, el hombre está condenado a 18 años de cárcel por cometer estos delitos entre el 2021 y 2022. Periodo en el que la niña tenía menos de siete años de edad.

Y hace algunos días, la mujer volvió a su casa ubicada en Algarrobo, donde está cumpliendo arresto domiciliario. Y en conversación con Tele13, entregó detalles sobre la trágica situación.

Las palabras de la mujer que le disparó al padre de su hija tras enterarse de abusos

La mujer dio a conocer que se enteró de la situación después de que su hija le contó lo sucedido una tía, quien rápidamente le informó a ella. «Nos fuimos a caminar y ahí yo le pregunté y me dijo ‘si mamá, te lo juro que es verdad'», señaló.

En este sentido, la madre de la niña dio a conocer que tras enterarse se dirigió hasta la casa en que vivía con su pareja, donde lo encontró, pero si estaba el arma con el que había sido amenazada en distintas ocasiones. «En mi cabeza había mil preguntas que en ese momento me motivaron a hacer lo que hice. Sé que la justicia no está en mis manos… tomar un arma es algo que no volvería a hacer», señaló.

Además, la mujer señaló que espera que le den el indulto presidencial. «Confió en que me vayan a dar el indulto y que se abran las puertas para otras mujeres que han pasado lo mismo, que han callado, para que puedan hablar… pero que todo el mundo entienda que los niños no se tocan», mencionó.

