Anuncian dura medida contra Paty Maldonado: lo confirmó en vivo

Recientemente, en el programa de CHV, Primer Plano, Pablo Mackenna se refirió a una dura acusación que hizo Paty Maldonado contra el.

Resulta que hace algunos días, la opinóloga acusó al escritor de borracho y también de atropellar a una persona. De acuerdo a la comunicadora, Mackena no se habría bajado del vehículo y la víctima habría terminado perdiendo la vida.

Incluso, Paty Maldonado indicó que luego de este incidente, Pablo Mackena se habría ido del país.

Pablo Mackena responde

En conversación con Fran García-Huidobro, el escritor indicó que «es muy feo, muy desagradable estar metido en bailes ajenos (…) no se sostiene por ningún lado».

Con respecto al origen del rumor, Pablo Mackena indicó: «Yo estoy seguro que tiene que ser Cuchillo (Eyzaguirre) porque son los mismos argumentos que él tira a medias en el video, ella toma de ahí».

Además, expresó: «Ella relativiza la muerte en general, es cosa de ver su posición frente a la muerte». En este sentido, indicó que la acusación «es absolutamente falsa».

En este sentido, Pablo Mackena mencionó: «La única manera en tú puedes ponerme cerca de este evento, lo hago yo. A este señor lo atropellan. Yo conocía mucho a la hija, al pololo de la hija, me llama mi hermano, (diciendo) que lo atropellaron (…) (Yo le dije) ‘Yo vi pacos, yo vi carabineros’, debo haber pasado 40 minutos después».

El escritor indicó que a los años se enteró del rumor y dio a conocer que el se fue a estudiar a Alemania años después de este incidente. «Cuando tiró la fecha Paty Maldonado, que dijo octubre del ‘87, yo estaba estudiando arquitectura, me cambié a ingeniería comercial el ‘88 y en segundo año, en septiembre del ‘89, yo decido irme a estudiar filosofía a Alemania», aseguró.

«Yo no me arranco, no dejo a la gente tirada. Ella está acostumbrada a que la muerte se trate de esta manera», añadió.

Revela que tomará acciones legales

Luego, Fran García-Huidobro le consultó si es que piensa tomar acciones legales. Ante esto, el escritor contestó: «A mí me da una lata meterme con este gremlin, pero sí, por supuesto».

«Me es muy doloroso y es doloroso para mi hija, la he hecho pasar por cuanta mierda (…) para que me anden regalando muertos ajenos. No estoy dispuesto», añadió Pablo Mackena.

Además, expresó: «No te pueden cargar un muerto y después una violación así al voleo».

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