Paty Maldonado lanza duros dardos contra Trinidad Cerda: «Le voy a repetir en su cara que usted es hombre»

Hace algunos días, Paty Maldonado dio mucho que hablar tras lanzar unos comentarios que no fueron del agrado de la comunidad trans, por lo que que la exchica reality Trinidad Cerda alzó la voz y le respondió publicamente.

Vale señalar que la opinóloga lanzó estas palabras en su programa de TV+. «El ser humano es perfecto, está creado en forma perfecta», indicó en dicha oportunidad.

«Se empieza a abrir todo este aparato y toda la pelvis, porque el estómago… por eso que las mujeres somos mujeres y los hombres son hombres», añadió.

«Aunque usted se corte, se meta… lo que se ponga, nunca va a ser hombre y nunca va a ser mujer. El que nació hombre y mujer, hasta el final. No podemos luchar contra la naturaleza, no podemos, déjense de huevadas», finalizó Paty Maldonado.

Frente a esto, a través de sus redes sociales Trini Cerda demostró su descontento con las palabras de la panelista de «Tal Cual» de TV+.

«Esta señora me está cansando… Hace mucho rato. Un día me va a encontrar», expresó.

«Que viva la comunidad trans, que vivan las mujeres en todas sus formas, que vivan todos mis hermosos y perfectos gays, que amo con todo el corazón, que vivan las redes sociales que gritan la verdad», añadió la exparticipante de Gran Hermano Chile.

«Un día esta señora va a desaparecer y nosotros, los nuevos rostros llenos de frescura y verdad, nos vamos a empoderar de una TV lúdica, hermosa, espontánea y cercana», finalizó.

Paty Maldonado reponde a dichos de Trini Cerda

Y recientemente, Paty Maldonado respondió a los comentarios de Trinidad Cerda.

«Lamento que el maní haya caído tan lejos y que haya salido hasta un mono. Yo no me he referido a él… porque es él vestido de mujer, él es trans», comenzó señalando en «Tal Cual».

«Aunque usted se vea muy atractivo como mujer, nunca en su vida va a ser mujer. Qué rico que se vea bien y él se sienta bien, pero yo soy enemiga de este sistema, porque aquí se quiere involucrar a los niños», añadió Patricia Maldonado.

En este sentido, expresó: «Dejemos que los cabros, después que pasan los 18 años elijan su opción, pero no me metai a los cabros chicos».

Además, indicó: «A mí no me asustan las amenazas, y le voy a explicar por qué a este señor… me dice ‘yo la voy a encontrar’, pero a mí me pusieron una bomba en el negocio y no me dio miedo; amenazaron a mis padres políticamente y no me dio miedo».

«Yo me puedo enfrentar con usted o con quien quiera y le voy a repetir en su cara que usted es hombre. Se ve bastante bien, pero es hombre», finalizó.

