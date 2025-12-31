«Estas cabras y cabros hue…»: El duro descargo de Paty Maldonado contra los cantantes urbanos
Paty Maldonado no dudó en mostrar su disgusto por la música urbana.
Recientemente, Paty Maldonado arremetió duramente contra los artistas urbanos. De este modo, dio a conocer su descontento con este estilo de música.
Esto ocurrió en el podcast «Con Ganas y Sin Ganas», el cual realiza junto a Jorge Pino.
En esta instancia, Paty Maldonado se estaba refiriendo a su habilidad con los timbales. De este modo, recordó cuando cantó en el Festival Viva Dichato junto a una orquesta.
«Dime qué cantante en este país, de todas estas cabras y cabros hueones que se creen la muerte, ha hecho eso», indicó sin filtros.
Posteriormente, hizo una burlesca imitación. «Mira la hueá, mira la huea. ¿Cachai’ o no? No han hecho ni una cuarta parte de lo que uno ha hecho», mencionó, haciendo referencia a que no se entiende lo que cantan.
Sin embargo, esto no es todo. También señaló: «No tienen talento, la mayoría no tiene talento».
Vale señalar que Paty Maldonado constantemente está dando que hablar con los comentarios sin filtro que realiza en su podcast.
Hace algunos días, en dicho espacio la animadora y cantante no ocultó su conformidad tras el triunfo de José Antonio Kast en las elecciones presindenciales.
Patricia Maldonado sobre el triunfo de José Antonio Kast
«Por fin se va a poner un poco de orden en este país. Está desatada la delincuencia, yo pienso que ese fue el gran motivo para que la gente votara por Kast», indicó en conversación con su esposo.
«Obviamente, hay algunos que me dicen: ‘vieja y la conch…, pero me he reído mucho con eso'», agregó Paty Maldonado en dicha oportunidad.
Además, expresó: «Yo voy a ser muy honesta, me pueden gritar lo que quieran, porque no lo puedo digerir».
«He sido traficante de droga, he sido prostituta en La Moneda, he andado con todo Chile, mafiosa. Sí, crean todo, no me interesa, grítenme lo que quieran, pero yo tengo muy clara la película», añadió Patricia Maldonado.
