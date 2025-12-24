Paty Maldonado celebra triunfo de José Antonio Kast y lanza mensaje sin filtros tras críticas: «Me dicen vieja y la conch…»

Recientemente, en el espacio «Con Canas y Sin Ganas» de YouTube de Paty Maldonado y su esposo, Jorge Pino, la animadora se mostró satisfecha por el triunfo de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales 2025.

Desde un comienzo la popular figura televisiva habló de la jornada electoral. «Menos mal que las Elecciones del domingo fueron tranquilas, se escogió al Presidente que todos queríamos (…) y la gente salió a celebrar», indicó.

Además, Paty Maldonado señaló que durante el día de las votaciones prefirió no ver nada debido a la ansiedad.

Por su parte, Jorge Pino también se mostró conforme con el resultado. «Por fin se va a poner un poco de orden en este país. Está desatada la delincuencia, yo pienso que ese fue el gran motivo para que la gente votara por Kast», indicó.

Paty Maldonado alza la voz tras críticas

La opinóloga reveló que recibió múltiples críticas a través de redes sociales. Sin embargo, se lo tomó con calma.

«Obviamente, hay algunos que me dicen: ‘vieja y la conch…, pero me he reído mucho con eso», indicó Paty Maldonado, quien aseguró que ahora existe más polarización que en otros periodos.

Además, la popular figura de televisión indicó: «Yo voy a ser muy honesta, me pueden gritar lo que quieran, porque no lo puedo digerir».

Además, sin filtro señaló: «He sido traficante de droga, he sido prostituta en La Moneda, he andado con todo Chile, mafiosa. Sí, crean todo, no me interesa, grítenme lo que quieran, pero yo tengo muy clara la película».

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google