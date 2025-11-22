«No se lo permito…»: Mamá de Inna Moll respondió con todo a Paty Maldonado tras fuertes declaraciones en vivo

Hace un tiempo, se viralizó en las redes un video de Paty Maldonado, que aprovechó su espacio en televisión para criticar a Inna Moll, la Miss Universo Chile. Esto, a raíz de un polémico video que protagonizó la modelo chilena, en la que hace un gesto similar a consumir cocaína.

Paty Maldonado, lanzó lo siguiente en el panel: «Creo que esta mujer no puede representarnos ¡Le echó la culpa al peluquero! O sea, una estúpida como esa no puede… que dé un paso al lado«.

«No teníamos idea que la Miss Chile tenía dos años o tres, o que tenía un problema mental, porque echarle la culpa a un tercero y no asumir su responsabilidad. Sigo insistiendo, esa señorita es un pésimo ejemplo para nuestro país, no debió participar, eso es una inmoralidad», agregó la panelista.

Mamá de Inna Moll respondió con todo a Paty Maldonado tras fuertes declaraciones en vivo

Ahora, el día de ayer en Zona de Estrellas, de Zona Latina, tomaron contacto con Ana María Bilbao, madre de Inna Moll, para conocer su postura respecto a este hecho, y al video de Paty Maldonado:

«Lamentablemente, vi el video, vi su programa donde la descalificó, la trató de estúpida, de tonta. Mira, la verdad que ese tipo de comentarios, de una personalidad pública, de la categoría que ella se cree o que se supone que ella es, es lamentable».

«Demuestra una falta de respeto, una falta de empatía. Es una chica joven, se equivocó, pidió las disculpas (…) No tiene ninguna relevancia y, en vez de haber apoyado a Ignacia, lo único que fue descalificarla, insultarla públicamente», agregó la madre de Inna Moll.

Además, Ana María Bilbao, «desafió» a Paty Maldonado: «Ella sabe que tiene audiencia y no puede hablar así de una chica como Ignacia, que lo ha dado todo (…) Realmente se fue al chancho, como se dice en Chile. No se lo permito, ojalá tuviera la oportunidad de decírselo en su cara«.

Por último, la madre de Inna Moll reconoció que el video fue un error: «El video, es verdad Ignacia se equivocó, nunca debería haber aceptado grabarlo. Pero el video no lo bajo ella, quien lo puso fue el maquillador y Tailandia estaba en contra de todas latinas, entonces cualquier cosa que pudieran utilizar para descalificarlas, para echarlas para abajo, lo iban a hacer».

Pero aun así, recalcó que esto no le daba derecho a Paty Maldonado, de referirse así sobre su hija: «Paty Maldonado, realmente impresentable. No puedo creer que haya hablado de esa manera«, cerró Ana María Bilbao.

