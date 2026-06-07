«Quiero felicitarte por tu actuación»: Sebastián Eyzaguirre desmintió a Fran García-Huidobro con un duro mensaje
Sebastián Eyzaguirre no tuvo pelos en la lengua y aprovechó sus redes para mandarle un potente mensaje a la conductora de Primer Plano.
Hace algunos días, Fran García-Huidobro protagonizó un comentado momento en Primer Plano luego de encarar a Sebastián “Cuchillo” Eyzaguirre tras exhibir una entrevista exclusiva con el periodista.
En esa instancia, la conductora explicó por qué decidió no responderle durante un encuentro que ambos tuvieron en un restaurante: “Tuve la oportunidad de entrevistar a tu expareja y vi las cosas que estaban en los tribunales. Porque me das miedo, por eso no contesté, te tengo miedo como un montón de mujeres”, afirmó.
Además, agregó: “Nunca te voy a contestar, porque no quiero que me pegues de vuelta. Yo con esto (apunta su cara) trabajo, esa es mi respuesta y no está editada”.
Sebastián Eyzaguirre desmintió a Fran García-Huidobro con un duro mensaje
Las declaraciones no pasaron desapercibidas y Sebastián Eyzaguirre reaccionó posteriormente a través de un video publicado en sus redes sociales: “Quiero felicitarte por tu actuación de anoche en tu programita. La verdad es que estás para volver a las teleseries, a las tablas. Increíble lo tuyo, Popín. Ahora, no mientas, no engrupas a la gente, no es necesario”, señaló.
Según su versión, durante el encuentro mencionado por Fran García-Huidobro fue ella quien se acercó a saludarlo, pero él decidió no responderle debido a las críticas que ella realizaba sobre su programa:“A mí no te acerques y no me saludes, porque yo no saludo a hipócritas”, sostuvo que le dijo en aquella oportunidad.
Sin embargo, Eyzaguirre no solo respondió a la animadora, sino que también dedicó palabras a Pablo Mackenna, su excolega quese encontraba en el panel durante la conversación: “Al otro amigo que tenías ahí al lado, a Pablito Maquiebra… Mackenna, perdón. Así te decía Gonzalo”, comentó.
“Deseo de todo corazón que, con lo que te pagaron anoche por ir a desprestigiarme y seguir hablando de mí, como toda la semana, (…) te alcance para poder dejar de seguir viviendo con tu mamá e irte a independizarte y vivir solo, porque creo que llegar a tu edad viviendo con la mamá es medio jodido”, cerró.
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