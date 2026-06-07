«Soy florerito, soy centro de mesa»: Luis Jara se sincera por primera vez sobre las críticas a su personalidad
Luis Jara estuvo en Only Friends, donde se sinceró absolutamente sobre la opinión pública hacia él, que lo ha tildado de egocéntrico.
Este sábado se emitió un nuevo capítulo de Only Friends, el programa conducido por José Antonio Neme y Raquel Argandoña. Entre los invitados estuvo Luis Jara, quien repasó distintos momentos de su carrera y también abordó la percepción que existe sobre su personalidad.
Durante una dinámica del espacio, Raquel Argandoña le preguntó qué era lo que más lo definía. Ante eso, el cantante respondió: “El amor yo creo (…) todo tiene que ver con el amor, no hago nada por otra cosa que no sea por querer, por amar”.
Su sincera opinión
Luego profundizó en su reflexión: “¿Podría hacer cosas por plata? Sí. ¿Podríamos hacer cosas por figurar? Sí, por un montón de otras cosas. Pero yo tengo la sensación, en estos cuatro cambios que bajé (…) a mí el amor ha sido lo que más me ha movido. No hago nada que no sea por amor”.
Más adelante, José Antonio Neme le consultó directamente sobre las críticas que ha recibido por su supuesto ego y por una eventual relación con la fama.
“Se habló de tu ego, quizás de una embriaguez con la fama. ¿Nunca fue así? ¿O fue así producto de una mala decisión y después cambió a esta visión tuya más profunda?”, le preguntó el conductor.
Frente a esto, Luis Jara señaló: “Yo creo que para hacer un diagnóstico de una persona, hay que conocerla en serio. Lo que se ve en la televisión, lo que todo el mundo ve, de un modo u otro, dista mucho de la realidad”.
Asimismo, explicó que muchas veces quienes trabajan en televisión terminan creyendo la imagen que proyectan: “Uno vende algo, uno cree que el público se divierte con nosotros, y uno se lo empieza a creer. Hasta cuando la vida te machetea y te dice: ‘momentito’. Si lo que se ve en televisión, uno no se lo lleva a la pieza, y el público se empieza a desencantar”, comentó.
El meaculpa de Luis Jara
En esa misma línea, reconoció que el éxito puede influir en las personas: “Probablemente ahí tienes un punto, esta embriaguez que te otorgan las luces, el éxito, que los ejecutivos te dicen: ‘tienes que hacer un programa, dos programas, eres bueno en la mañana, en la tarde, en la noche, canta, tienes una familia’. Eso no es tan así”, afirmó.
“Evidentemente, y es muy humano que uno se embriague con eso. Y yo no tengo por qué desconocerlo, que en algún momento me pude haber tontificado, como dice mi padre”, agregó el cantante.
Finalmente, Luis Jara aseguró que hoy enfrenta la vida desde otra perspectiva. “Tengo 60 años y tengo que hacer una mirada clara, objetiva, de quién soy. Y yo me muevo por amor”, sostuvo.
“No soy el Padre Hurtado. He metido la pata 50 millones de veces, la he cagado, sí, soy humano y me encanta que sea así. Pero claramente, yo respondo a tu pregunta: no me mueve otra cosa”, añadió.
Para cerrar el tema, el artista también reconoció: “Soy florerito, soy centro de mesa, me gusta contar anécdotas, me encanta cantar al medio del escenario, me gusta recibir aplausos. No siento que sea un pecado. Y si eso es tener ego, obvio que tengo ego”.
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