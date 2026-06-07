Figura del espectáculo contra Diego Pánico: «Todo lo que le está pasando se lo merece. Por el karma, por haber sido tan mari… y tan mala persona»

Distintos personajes del espectáculo han expresado preocupación por el estado de salud de Diego Pánico, pero hubo una reacción que llamó especialmente la atención. Se trata de Erick Manosalva, más conocido como Lelo, exintegrante de Yingo. El influencer no tuvo pelos en la lengua, y repasó con todo al ex Fiebre de Baile.

La situación surgió luego de que Adriana Barrientos revelara que Diego Pánico estaría atravesando un delicado momento de salud. De acuerdo con la panelista, el creador de contenido habría sido internado de urgencia en UTI, e incluso estaría en riesgo vital.

Pese a la preocupación que generó la noticia, Lelo utilizó sus redes sociales para explicar las razones por las que no siente empatía por Diego Pánico.

Figura del espectáculo contra Diego Pánico

A través de redes sociales, Lelo no tuvo compasión por Diego Pánico, y aseguró que lo tenía merecido.

Luego de que le llegaran las críticas, se expresó en profundidad con un video: «Todos en contra mía ahora por haber dicho ‘qué bueno lo que le pasó a Diego Pánico’. En verdad no me da ni siquiera un cargo de conciencia ni nada, porque él fue muy maricón conmigo, me hizo mucho daño, inventó cosas de mí y de eso nadie se apiadó… a nadie le importó».

Incluso, aseguró que las críticas no lo hicieron cambiar de opinión. Llegó hasta a decir que esto fue «justicia divina«.

«Pero ahora, como él está mal, ‘ay, pobrecito’. Una mojigata, de verdad«, agregó el ex Yingo.

Por último, cerró con una tajante opinión contra Diego Pánico: «Todo lo que le está pasando se lo merece. Por el karma, por haber sido tan maricón y tan mala persona. Eso pienso».

También puedes leer en RadioActiva: «Quiero felicitarte por tu actuación»: Sebastián Eyzaguirre desmintió a Fran García-Huidobro con un duro mensaje

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google