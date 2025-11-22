«Estuvo dos veces con una de las 12 mujeres más guapas del mundo»: Revelan relación de chico reality con Inna Moll y Emilia Dides

La noche de este jueves hubo una inédita revelación en Noche de Suerte, de TV+. Se trata de Inna Moll, la actual Miss Universo Chile, que compitió hace unos días en la final del concurso global, quedando en el top 12.

Resulta que la modelo tuvo una relación con Rai Cerda, que hasta el momento era desconocida. Cabe destacar, que esto fue antes de la popularidad del ex Gran Hermano.

El desconocido romance de Rai Cerda con Inna Moll y Emilia Dides

En el programa de TV+, habló al respecto Cuco Cerda, hermano de Rai, quien le envió un mensaje a Inna Moll tras la final: «Aprovecho de felicitar a la Inna, que la conozco hace un par de años… Te felicito por tu participación. Encuentro que estabas para mucho más que el Top 12, pero la belleza es subjetiva y ahí deciden los jueces».

«Ahora que lo dices, ¿por qué no nos cuentas al tiro que era tu cuñada?», disparó Claudia Schmidt, que lo dejó perplejo.

Por otro lado, el conductor, Joaquín Zimdecker, agregó: «¿Rai estuvo con Emilia Dides y con la Inna Moll?». Esto, tras la revelación de hace un tiempo, donde resurgieron imágenes de Rai Cerda acompañando a la ex Miss Universo Chile en su participación en Rojo.

A Cuco Cerda no le quedó otra que decir: «No puedo echar al agua a mi hermano de esa manera, pero…», sin embargo, la producción lo interrumpió con una imagen de Inna Moll y Rai Cerda juntos.

«No lo sabíamos hasta el día de hoy. Esto es un golpe«, comentó el conductor del espacio.

«Es decir, hay 8 mil millones de personas en el mundo, de las cuales 4 mil millones son mujeres. Rai estuvo dos veces con una de las 12 mujeres más guapas del mundo y tenemos la prueba», agregó.

Por su parte, Cuco Cerda cerró el momento con un chiste: «Ya sabes ya, si tú quieres ser la próxima Miss Chile, ya sabes con quién tienes que conversar».

