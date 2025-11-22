Con Pablo Chill-E representando al género urbano: Estos son los artistas confirmados para el Festival de Viña 2026

La noche de este viernes tuvo lugar una transmisión especial en Mega, canal encargado del Festival de Viña del Mar. En el programa, emitido después del noticiero nocturno, entregaron la parrilla de artistas para la próxima edición del certamen.

Cabe recordar que hace solo unos días, en las redes circuló la «filtración» de algunos artistas supuestamente confirmados. Pero la información oficial fue entregada anoche, en la transmisión a cargo del canal.

Estos son los artistas confirmados para el Festival de Viña 2026

El programa especial Line-Up Viña 2026, fue conducido por José Antonio Neme, y los animadores del Festival de Viña, Rafael Araneda y Karen Doggenweiler.

Ahí, liberaron en bloques la lista completa de los artistas que estarán en el Festival de Viña 2026. La gran sorpresa de la noche fue Pablo Chill-E, que representará al género urbano chileno, y ya había hablado sobre el tema en RadioActiva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio Activa (@radioactivachile)

Los primeros artistas que confirmaron, para el certamen veraniego, fueron, Gloria Estefan, los hermanos Jesse & Joy, y Yandel, con su propuesta sinfónica.

Luego, anunciaron al resto de artistas, donde destacan, del género urbano, Milo J y Paulo Londra. Desde el romanticismo, vendrá la artista nacional Mon Laferte, el grupo Bomba Estéreo, Juanes, y Mateo Bocelli.

Por otro lado, confirmaron al grupo anglo Pet Shop Boys. Y por primera vez, el Festival de Viña contará con un espectáculo de K-pop, con el grupo NMIXX.

Y el único grupo de cumbia confirmado hasta el momento, es el reconocido Ke Personajes, directo desde Argentina.

Desde Mega confirmaron que esa es la totalidad de los números musicales que se presentarán en Viña 2026. Eso sí, aún falta conocer a los comediantes que se presentarán en la Quinta Vergara.

Por ahora, el único confirmado, anoche en la transmisión especial, fue Stefan Kramer. El imitador volverá al escenario en el que conquistó al monstruo, en más de una ocasión.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google