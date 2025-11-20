Urbanos, cumbia y destacadas figuras mundiales: Filtran que estos serían los primeros confirmados del Festival de Viña 2026

Cada vez falta menos para que se desarrolle el tan esperado Festival de Viña del Mar 2026. Evento que se tomará la Quinta Vergara entre el 22 y el 27 de febrero y contará con Karen Doggenweiler y Rafael Araneda en la animación.

El evento se emitirá por las pantallas de Mega. Canal que revelará la parrilla oficial del evento este viernes 21 de noviembre.

De este modo, existe mucha incertidumbre con respecto a los artistas que se presentarán en la próxima versión del Festival de Viña. Y en este sentido, recientemente Culto de La Tercera dio a conocer varios nombres que serían parte del certamen viñamarino.

Revelan que estos serían los confirmados del Festival de Viña del Mar 2026

El medio ya nombrado dio a conocer que un importante referente de la música urbana nacional haría su debut en el Festival de Viña 2026. Se trata ni más ni menos que de Pablo Chill-E.

Además, los argentinos Paulo Londra y Milo J también serían parte del certamen viñamarino. A ellos se les suma la banda de cumbia Ke Personajes que tuvo un exitoso paso en Olmué.

Por otro lado, una destacada artista nacional también sería parte del Festival de Viña 2026. Hablamos de Mon Laferte que brilló en las versiones del 2017 y 2020.

Otros nombres que destacan son los de Gloria Estefan, Juanes y Pet Shop Boys. Estos últimos tendrán su debut en el prestigioso evento.

En tanto, Estefan estuvo en 1983 cuando formaba parte de Miami Sound Machine. Mientras que Juanes ya estuvo en 2003, 2005 y 2009.

Y el otro confirmado sería ni más ni menos que Matteo Bocelli, quien debutaría en el Festival de Viña luego de ser ovacionado cuando acompañó a su padre Andrea Bocelli en la edición de 2024. Instancia, en la que se ganó el cariño de nuestro país y se ha presentado en escenarios como el Movistar Arena.

Vale señalar que próximamente se entregara información sobre la venta de entradas, que se llevará a cabo a través de Puntoticket.

