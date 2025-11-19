Preocupación por DJ Méndez tras ser atropellado junto a su perrita en Isla de Maipo: «Fuimos arrastrados»

El popular cantante chileno DJ Méndez denunció que durante este miércoles vivió una complicada situación. Resulta que dio a conocer que lo atropellaron mientras paseaba con su perrita en Isla de Maipo.

Resiulta que un funcionario municipal de la comuna mencionada impactó al artista con su vehículo después de que el conductor no respetara un signo “Pare”.

DJ Méndez revela que sufrió grave accidente

«No quiero que se asusten, pero acabo de ser atropellado, la policía lleva al tipo ahí adelante. Venía con mi perrita, Mara, en bicicleta y este tipo se pasó el signo pare. Averiguamos cuando llegó Carabineros que este tipo tiene retenida su licencia», partió señalando DJ Méndez a través de su cuenta de Instagram.

«Me impactó y siguió atropellándome sin parar, caí debajo de su auto. Voy con lesiones, no sé si leves o graves, pero tengo un hematoma en la cabeza, estoy mareado…me rebotó la cabeza, tengo un chichón gigante», añadió.

Además, DJ Méndez indicó que el funcionario de la Municipalidad de Alto Maipo que lo atropelló no estaba utilizando sus lentes.

«El caballero tenía que usar lentes y no los llevaba puestos. Mi perra tiene lesiones en su hocico, porque fuimos arrastrados. Tengo pelo y no se nota, pero voy mareadísimo por el golpe. Tengo raspones en todo el cuerpo, porque fui arrastrado. No quise irme en la patrulla con el señor por la rabia», indicó el popular artista.

Después de constatar lesiones, Leo Méndez lamentó que el incidente fue justo cuando iba a lanzar su nuevo disco en Chilevisión. Además, explicó que decidió denunciar el hecho porque en el sector donde vive los automovilistas constantemente pasan a gran velocidad, pese a tratarse de un condominio.

«Pude haber sido un niño que anda en bicicleta por el condominio y no se respetan las velocidades, porque no es el único que anda rajado por ah», señaló el cantante.

