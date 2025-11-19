¿Vuelve la lluvia en la Región Metropolitana?: Alejandro Sepúlveda anuncia inesperado cambio en el tiempo en Santiago En la mañana de este miércoles, el periodista especializado en meteorología de Mega, entregó su pronóstico del tiempo para los próximos días en Santiago. ¿Vuelve la lluvia en la Región Metropolitana? Revisa a continuación.