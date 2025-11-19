¿Vuelve la lluvia en la Región Metropolitana?: Alejandro Sepúlveda anuncia inesperado cambio en el tiempo en Santiago
En la mañana de este miércoles, el periodista especializado en meteorología de Mega, entregó su pronóstico del tiempo para los próximos días en Santiago. ¿Vuelve la lluvia en la Región Metropolitana? Revisa a continuación.
También te podría interesar: Calor en Santiago: Yael Swewkis revela las temperaturas que se esperan para esta semana en la capital
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.